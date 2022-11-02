На Алтае три человека пострадали в ДТП с "ГАЗелью"

В отношении виновника ДТП вынесено постановление по делу об административном правонарушении Фото: Олег УКЛАДОВ

В Горно-Алтайске 31 октября произошло ДТП. Три человека пострадали. Подробности рассказали в ГУ МВД России по Республике Алтай.

Известно, что 40-летний местный житель, управляя машиной RAM 1500, двигался в сторону села Манжерок. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ГАЗ NEXT, принадлежащим Центру медицины катастроф.

В ДТП пострадали три человека - 42-летний водитель и два пассажира «Газели». Они обращались за помощью в медучреждение. В отношении виновника ДТП вынесено постановление по делу об административном правонарушении.

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