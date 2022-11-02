Синоптики рассказали, когда в Алтайский край придет похолодание

Ожидаются осадки в виде мокрого снега Фото: Олег Укладов

В Алтайском крае заметно похолодает с 5 на 6 ноября. Об этом сообщает "Толк" со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Синоптики прогнозируют 5 ноября небольшие, а по западу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах будет гололед. Ветер ожидается юго-западный, его скорость составит 15-20 метров в секунду. Температура воздуха составит +6... +11 градусов. По западу местами столбики термометров опустятся до -1... +4 градусов.

В воскресенье, 6 ноября, станет еще холоднее. Также синоптики прогнозируют осадки в виде мокрого дождя. При этом о точном формировании снежного покрова синоптики не готовы сказать, так как ожидаются плюсовые температуры. Он будет зависеть от интенсивности осадков.

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