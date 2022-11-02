Инициативу на заседании правительства представили главы этих городов Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае еще три города претендуют на звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Правительство края поддержало инициативу о присвоении Бийску, Новоалтайску, Рубцовску почетного звания «Город трудовой доблести», - пишет пресс-служба.

Отметим, что инициативу на заседании правительства представили главы этих городов. Они рассказали о достижениях городов, их исторических победах, героизме жителей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Напомним, что Барнаул получил такое звание в мае 2021 года.

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