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НовостиОбщество2 ноября 2022 9:35

В Алтайском крае еще три города претендуют на звание «Город трудовой доблести»

Правительство края поддержало инициативу
Антонина Лышова
Инициативу на заседании правительства представили главы этих городов

Инициативу на заседании правительства представили главы этих городов

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае еще три города претендуют на звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба правительства.

- Правительство края поддержало инициативу о присвоении Бийску, Новоалтайску, Рубцовску почетного звания «Город трудовой доблести», - пишет пресс-служба.

Отметим, что инициативу на заседании правительства представили главы этих городов. Они рассказали о достижениях городов, их исторических победах, героизме жителей в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Напомним, что Барнаул получил такое звание в мае 2021 года.

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