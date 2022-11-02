В Барнауле пройдет 41-й Всероссийский турнир по борьбе памяти Заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кишицкого

Фото: Федерация спортивной борьбы Алтайского края

В Барнауле пройдет турнир по спортивной борьбе памяти Заслуженного тренера РСФСР Анатолия Кишицкого. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Алтайского края.

Сразятся в схватках борцы 12-13 ноября в спортивном зале Алтайского училища олимпийского резерва по адресу: ул. Тимуровская, 15 корпус 4. Примут участие в состязаниях 150 спортсменов из разных регионов России. Победа в турнире приносит борцам звание «Мастер спорта России».

Отметим, что Заслуженный тренер РСФСР по греко-римской борьбе Анатолий Кишицкий, работая директором краевой спортивной школы молодежи, инициировал создание краевой школы высшего спортивного мастерства и стал ее первым директором. За свою профессиональную карьеру подготовил много Мастеров Спорта СССР. Также Анатолий Кишицкий внес огромный вклад в развитие греко-римской борьбы в крае.

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