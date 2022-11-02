Барнаульский предприниматель опроверг любовную связь с певицей и ведущей "Дома-2"

Настоящее имя своего избранника телеведущая скрывала Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский бизнесмен опроверг информацию об отношениях с ведущей телешоу "Дом-2" Ольгой Орловой. Об этом сообщает "Экспресс газета".

Известно, что в прошлом году телеведущая вышла замуж, но имя своего избранника женщина скрывала. Ранее издание сообщало, что ее супруг именно барнаульский предприниматель.

На данный момент мужчина сам вышел на связь с журналистами и опроверг эту информацию. Бизнесмен рассказал, что не знаком с телеведущей и не имеет никакого отношения к ее беременности.

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