Барнаульский предприниматель опроверг любовную связь с певицей и ведущей "Дома-2"

Настоящее имя своего избранника телеведущая скрывала
Фото: Олег УКЛАДОВ
Барнаульский бизнесмен опроверг информацию об отношениях с ведущей телешоу "Дом-2" Ольгой Орловой. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Известно, что в прошлом году телеведущая вышла замуж, но имя своего избранника женщина скрывала. Ранее издание сообщало, что ее супруг именно барнаульский предприниматель.
На данный момент мужчина сам вышел на связь с журналистами и опроверг эту информацию. Бизнесмен рассказал, что не знаком с телеведущей и не имеет никакого отношения к ее беременности.
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