Алтайские маслозаводы обанкротившегося холдинга продают за 9 млрд рублей

Торги состоятся 7 декабря
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае на аукционе продают два маслоэкстракционных предприятия обанкротившегося холдинга. Их стоимость оценили в более чем 9 млрд рублей. Об этом сообщает "Банкфакс".
Предприятия находятся в Бийске и Барнауле. Отметим, что ранее их цена была ниже - 4,35 млрд рублей. Торги пройдут 7 декабря текущего года.
- При этом большую часть единого лота составляют производственные мощности предприятий и оборудование – порядка 6,4 млрд рублей, а в сумму 2,6 млрд рублей оценили недвижимость, включая здания и земельные участки, - пишет издание.
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