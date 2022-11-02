Частичная мобилизация официально завершена в Алтайском крае

Подготовка и вручение повесток в рамках частичной мобилизации прекращены Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершена частичная мобилизация. Об этом этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Отметим, что о завершении губернатору доложил военный комиссар края Марат Усманов во время встречи оперштаба по обеспечению безопасности в регионе. В рамках частичной мобилизации прекращены подготовка и вручение повесток.

- Дальнейшая работа военкоматов по комплектованию Вооруженных Сил Российской Федерации будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту, - пишет пресс-служба.

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