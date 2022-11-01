Красноярцы приехали на Алтай в медовый месяц, а попали на похороны

Молодожены попали в ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

Пара молодых красноярцев решила провести медовый месяц в Республике Алтай, но в итоге поездка завершилась трагически.

25-летний молодой человек и его 24-летняя избранница расписались только 15 июля. Медовый месяц они перенесли на сентябрь и решили провести его в Горном Алтае. Но счастье было недолгим.

В сухой сводке правоохранителей говорится, что около 12 часов 16 сентября на 524 километре Чуйского тракта в селе Барлак Шебалинского района, молодой человек потерял управление, выехал на встречку и столкнулся с внедорожником, за рулем которого оказался житель Алтайского края.

Как рассказывают в прокуратуре Республики Алтай, в результате удара 24-летняя жительница Красноярского края получила травмы от которых скончалась.

Уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Теперь жениху, который даже не успел познать радости семейной жизни грозит до пяти лет лишения свободы, но он свою вину в гибели возлюбленной даже не отрицает.

В настоящее время материалы дела переданы в суд.