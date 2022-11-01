Первую партию металлических конструкций моста доставили в Барнаул

Металлоконструкция для будущего моста Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнаул прибыла первая партия металлических конструкций будущего моста в районе Нового рынка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– Из них в будущем обустроят основание под проезжую часть уже трехпролетного путепровода (ранее он состоял из восьми пролетов), - поясняют в администрации.

Металлоконструкцию изготовили на заводе в Тюмени. Наш мост настолько масштабный, что для того чтобы доставить в Барнаул все элементы, потребуется сделать больше 50 рейсов.

– Сегодня на строительную площадку привезли один из блоков главной балки пролетного строения. <…> Приступить к узловой сборке металлоконструкций планируется в первые месяцы нового года. Именно к этому моменту планируется завершить устройство опор, - рассказал заместитель руководителя Барнаульского ДСУ №4 Денис Попрядухин.

Только после этого мостовики приступят к устройству монолитной проезжей части.