На Алтае мужчина убил одноклассника

Орудие убийства Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

49-летнего жителя Троицкого района признали виновным в убийстве одноклассника.

Трагедия разыгралась в один из июньских дней, когда мужчины вместе распивали горячительные напитки.

– Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес несколько ножевых ранений в жизненно-важные органы одноклассника, который от полученных травм скончался на месте, - сообщают в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Его убийца, как ни в чем не бывало, собрал свои вещи и пошел домой. Проспавшись, только на следующий день он вспомнил, что забыл в доме одноклассника телефон. Он вернулся, хладнокровно забрал его и другие вещи и снова ушел, не сообщив о произошедшем в полицию.

Уже гораздо позже, и во время следствия и на суде мужчина свою вину признал. Его на семь лет отправили в колонию строгого режима.