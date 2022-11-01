25 ноября в Барнаул приедет Поезд Деда Мороза

Дед Мороз из Великого Устюга Фото: Олег УКЛАДОВ

Главный новогодний волшебник – Дед Мороз вновь приедет в Барнаул. 25 ноября его поезд прибудет на железнодорожный вокзал.

– В столицу Алтайского края Поезд Деда Мороза прибудет в 9.55, стоянка составит 6,5 часов. Еще одну остановку на полтора часа поезд сделает в Славгороде 26 ноября в 10.37 утра, - сообщают в пресс-службе мэрии.

Барнаульцы, пришедшие на вокзал, смогут стать свидетелями праздничной программы с участием артистов и аниматоров. Они постараются создать необычайно теплую атмосферу праздника и сказки. Все эти развлечения бесплатные, а вот билет на экскурсию по поезду следует купить заранее на сайте РЖД.