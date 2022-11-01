В Бийске группа детей напала на собак

Нападение на собак. Скриншот видео читательницы ТГ-канала t.me/bskgram

Жительница Бийска рассказала о том, что группа детей в районе Зеленого клина нападает на бродячих собак. Причем именно школьники являются агрессорами в данной ситуации, а не животные.

— Уже не первый раз вижу, как мальчишки намеренно злят собак на Зелёнке. Свистят, имитируют нападение, кидают в них бутылки и, добившись своего, убегают. А потом люди жалуются на дворняг... Почему у нас так плохо следят за воспитанием детей? – возмущается подписчица телеграм-канала «Бийск22».

Абсолютное большинство других участников ТГ-канала согласились, что начинать надо с воспитания детей: и дома и в школе.

– Собака никогда не тронет человека, если он к ней относится лояльно, - пишет один из подписчиков.