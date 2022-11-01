В Барнауле продается светлая двухуровневая квартира на высоте птичьего полета

Объявление о продаже квартиры. Скриншот: сайт Авито

В Барнауле на популярном сайте объявлений разместили предложение о продаже светлой двухуровневой квартиры в новом доме.

– Продам шикарную, светлую, двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом в кирпичном доме. Квартира расположена на десятом этаже, десятиэтажного дома, что дает возможность любоваться городом с высоты птичьего полета, – говорит продавец на сайте Авито.

Площадь квартиры составляет 80 квадратных метров, половина из которых занимает кухня. Спальни находятся на второй этаже. Здесь же есть дополнительный санузел. Основной – на первом уровне.

В самом высоком месте расстояние от пола до потолка составляет 5,5 метров. Мебель присутствует только на кухне. Вся эта красота обойдется будущему хозяину в 8,6 млн рублей.