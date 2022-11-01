Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2022 3:57

В Барнауле продается светлая двухуровневая квартира на высоте птичьего полета

Она обойдется будущему владельцу в 8,6 млн рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Объявление о продаже квартиры. Скриншот: сайт Авито

Объявление о продаже квартиры. Скриншот: сайт Авито

В Барнауле на популярном сайте объявлений разместили предложение о продаже светлой двухуровневой квартиры в новом доме.

– Продам шикарную, светлую, двухуровневую квартиру с дизайнерским ремонтом в кирпичном доме. Квартира расположена на десятом этаже, десятиэтажного дома, что дает возможность любоваться городом с высоты птичьего полета, – говорит продавец на сайте Авито.

Площадь квартиры составляет 80 квадратных метров, половина из которых занимает кухня. Спальни находятся на второй этаже. Здесь же есть дополнительный санузел. Основной – на первом уровне.

В самом высоком месте расстояние от пола до потолка составляет 5,5 метров. Мебель присутствует только на кухне. Вся эта красота обойдется будущему хозяину в 8,6 млн рублей.