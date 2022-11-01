Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет «прямую линию» с народом

Виктор Томенко Фото: Олег УКЛАДОВ

23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет «прямую линию» и ответит на вопросы, волнующие население региона. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на правительство края.

– По данным amic.ru, сбор вопросов для губернатора начнется за 10-12 дней до эфира. Год назад Виктору Томенко за две недели поступило свыше 4 тысяч вопросов. Каждый из них должно было отработать профильное министерство и дать ответ по конкретной ситуации, - напоминает издание.

В общей сложности в прошлый раз Томенко успел ответить почти на 30 вопросов и в целом остался доволен таким форматом обратной связи с населением.