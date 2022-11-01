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НовостиПолитика1 ноября 2022 2:50

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет «прямую линию» с народом

Вскоре начнут собирать вопросы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Виктор Томенко

Виктор Томенко

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 ноября губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет «прямую линию» и ответит на вопросы, волнующие население региона. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на правительство края.

– По данным amic.ru, сбор вопросов для губернатора начнется за 10-12 дней до эфира. Год назад Виктору Томенко за две недели поступило свыше 4 тысяч вопросов. Каждый из них должно было отработать профильное министерство и дать ответ по конкретной ситуации, - напоминает издание.

В общей сложности в прошлый раз Томенко успел ответить почти на 30 вопросов и в целом остался доволен таким форматом обратной связи с населением.