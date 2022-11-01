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НовостиОбщество1 ноября 2022 2:43

Дистанционных мошенников ищут в Барнауле

Они обманули горожанина на крупную сумму
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Только после перевода всех денег мужчина понял, что его обманули

Только после перевода всех денег мужчина понял, что его обманули

Фото: Анна СЕМИНА

Житель Барнаула обратился за помощью к полицейским, только после того, как отдал мошенникам все деньги и теперь правоохранители разыскивают дистанционных воров.

– Потерпевшему поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей правоохранительных органов. Незнакомка пояснила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на него и, чтобы прервать мошеннические операции, необходимо связаться с сотрудником банка, - рассказывают в региональном главке МВД России знакомую всем схему.

Далее потерпевший якобы пообщался с сотрудником банка и под его руководством снял со всех кредиток 126 тысяч рублей и еще 300 тысяч взял кредитом. Все средства он перевел на «безопасный» счет. Как только общение прекратилось, мужчина понял, что попал к мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».