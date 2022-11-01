Дистанционных мошенников ищут в Барнауле

Только после перевода всех денег мужчина понял, что его обманули Фото: Анна СЕМИНА

Житель Барнаула обратился за помощью к полицейским, только после того, как отдал мошенникам все деньги и теперь правоохранители разыскивают дистанционных воров.

– Потерпевшему поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудницей правоохранительных органов. Незнакомка пояснила, что злоумышленники пытаются оформить кредит на него и, чтобы прервать мошеннические операции, необходимо связаться с сотрудником банка, - рассказывают в региональном главке МВД России знакомую всем схему.

Далее потерпевший якобы пообщался с сотрудником банка и под его руководством снял со всех кредиток 126 тысяч рублей и еще 300 тысяч взял кредитом. Все средства он перевел на «безопасный» счет. Как только общение прекратилось, мужчина понял, что попал к мошенникам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».