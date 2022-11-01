В Барнауле завершили первый этап реконструкции парка «Юбилейный»

Парк "Юбилейный" Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В целом в Барнауле завершили первый этап реконструкции и благоустройства некогда заброшенного парка «Юбилейный».

На протяжении нескольких десятилетий он стоял в заброшенном состоянии, здесь обитали маргиналы, а собачники боялись даже на прогулку водить своих четвероногих друзей. Но в этого года все изменилось и «Юбилейный» постепенно начал преображаться.

– Подрядчик ООО «СК Город» отремонтировал арку на входе в парк, убрал часть поросли и аварийные деревья. В парке теперь уложена плитка и асфальт на центральной аллее, построена площадка для мероприятий. На обновленной аллее установили скамьи и урны, высадили молодые деревья, - рассказывают в мэрии.

Буквально на днях завершился монтаж камер видеонаблюдения и фонарей освещения. Все эти работы проводились в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула».

Работы на следующий год уже намечены.