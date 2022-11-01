Крупный молочный производитель передумал покупать завод в Новоалтайске

Новоалтайский завод должен был забирать заказы "Киприно" Фото: Анна СЕМИНА

Некоторое время молочная компания «Киприно» обсуждала вариант покупки завода в Новоалтайске, но в итоге планы не состоялись. Стороны не сошлись в деталях.

– Разговоры о том, что предприятие продано Денису Зюзину (директору «Киприно», - прим.ред) — только слухи, — сообщил Altapress.ru исполнительный директор Новоалтайского маслосырзавода Иван Газукин.

Но в это же время подтверждает, что переговоры действительно велись. Участники рассматривали варианты выполнения новоалтайским предприятием заказов нового владельца, а также модернизация самого завода в будущем. По примерным оценкам она бы обошлась примерно в 50-70 млн рублей.

Непосредственно завод в Новоалтайске обошлось инвесторам в 200 млн рублей — и это только средства частные.

– Его создатели изначально говорили, что будут ориентироваться на выпуск качественных сыров, молоко для которых они закупали в предгорье Алтайского края и Республике Алтай, - пишет источник.