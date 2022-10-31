На фоне провала догазификации уволился руководитель "Газпрома газораспределения Барнаул"

Фото Дарьи Тяжиной\Толк

31 октября руководитель компании «Газпром газораспределение Барнаул» Роман Правдин попрощался с коллективом. Об этом сообщает «Толк».

Ожидается, что уже 1 ноября вышестоящее руководство компании объявит нового руководителя. Им может стать Евгений Григоренко, замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.

Отмечается, что отставка Правдина произошла на фоне провальных показателей догазификации в регионе. Эта программа стартовала в минувшем году – по ней жители газифицированных населенных пунктов могут бесплатно подключиться к уличной трубе, оплатив только установку оборудования дома. Но по последним данным Народного фронт в регионе удалось удовлетворить лишь 5% заявок. Причем цифры все время менялись.