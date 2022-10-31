Жители Бийска чуть не съели шоколадные конфеты с червями и паутиной

Скриншот страницы с паблика vk.com/incident_22. Автор фото Людмила Супонева

В паблике «Инцидент Бийск» одна из жительниц города поделились фото шоколадных конфет с насекомыми. Сладости женщина приобрела на продуктовом рынке.

- Лежали рядом с мясным отделом, не берите там никогда! В конфете черви, чуть ребенок не съел, хорошо, увидели! Думали в одной только, развернули - и вторая с паутиной и тоже, видимо с насекомыми, - написала жительница наукограда.

На фото также видно, что сладости усыпаны личинками.

Подписчики оставили комментарии: «Натуральные конфетки, раз червяки едят...», «Просто продавцам все равно», «Это поставщик, а не магазин виноват!», «С момента выкладки товара на прилавок за его качество отвечает продавец».