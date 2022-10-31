Алтайских социалистов вновь возглавил Александр Терентьев

Пресс-служба алтайского регионального отделения партии "Справедливая Россия – За правду"

Александр Терентьев вновь стал председателем совета алтайского реготделения партии «Справедливая Россия – За Правду». Об этом сообщает «Толк».

Кандидатуру партийцы одобрили в ходе отчетно-выборной конференции 28 октября. В поддержку единогласно проголосовали все участники. Пост председателя политик будет занимать в течение двух лет. Затем последует очередная отчетно-выборная конференция.

Отмечается, что депутат Госдумы Терентьев возглавляет партийную местную организацию с момента ее появления.