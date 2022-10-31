Массовое ДТП с участием "скорой" на Алтае 31 октября 2022. Фото: ГОЧС и ПБ в республике Алтай

Утром 31 октября 2022 в селе Соузга Майминского район произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в том числе "скорой". ГОЧС и ПБ в республике Алтай опубликовало фото с места аварии.

Судя по кадрам, все транспортные средства слетели в кювет. На фото видно, что в машину медиков врезались сзади. На месте происшествия работали пожарные, сотрудники полиции, медицинские работники.

Подробности аварии не сообщаются. По предварительным данным, в ней никто не пострадал.

Массовое ДТП с участием "скорой" на Алтае 31 октября 2022. Фото: ГОЧС и ПБ в республике Алтай