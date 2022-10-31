ДТП с автобусом на Алтае 31 октября 2022 Фото: Прокуратура Алтайского края

31 октября 2022 года в 9.20 в Романовском районе произошло ДТП с пассажирским междугородним автобусом. Подробности сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Авария случилась на 223 км автодороги А-321 «Барнаул – граница с Казахстаном» вблизи села Закладное. Водитель 1971 года рождения на автобусе «Луидор» маршрута «Благовещенка – Барнаул» ехал в сторону краевого центра. В какой-то момент он не справился с управлением и слетел в кювет.

- В салоне находились девять пассажиров, двое из которых получили различные травмы. Им оказана помощь на месте, не госпитализированы, - рассказали в полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции эвакуировали автобус на дорогу и сейчас выясняют обстоятельства ДТП. Начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян поставил разбирательство на контроль.