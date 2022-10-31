ГИБДД обратилась к алтайским водителям в связи со сложной обстановкой на дорогах

В Алтайском крае сложная дорожная обстановка Фото: Олег УКЛАДОВ

Госавтоинспекция Алтайского края в связи с непогодой обратилась к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах.

Напомним, днем 31 октября в регионе мокрый снег, на дорогах гололедица, местами порывы ветра до 15 м/с.

ГИБДД рекомендует соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию, идти на обгон только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходам же при отсутствии тротуаров следует двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу транспорту. При этом желательно использовать световозвращающие элементы.