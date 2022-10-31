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НовостиОбщество31 октября 2022 6:37

На Алтае избрали нового атамана казачьего войска

Им стал Евгений Непомнящий
Александра Сапожкова
Общий войсковой совет алтайских казаков состоялся в Барнаульской епархии

Общий войсковой совет алтайских казаков состоялся в Барнаульской епархии

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Атаманом Алтайского отдельского казачьего войска избрали Евгения Непомнящего. Об этом сообщили в правительстве региона.

Общий войсковой совет алтайских казаков по выборам атамана состоялся в Барнаульской епархии. В мероприятии приняли участие атаманы и выборные представители 10 казачьих обществ региона. Товарищем атамана стал Константин Шипунов.

Отмечается, что важным итогом мероприятия стало определение структуры правления отдельского казачьего войска.