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НовостиОбщество31 октября 2022 5:47

АлтГУ готовится построить новый корпус с окнами в виде книг

Там также предусмотрен стеклянный блок для коворкингов
Александра Сапожкова
АлтГУ на ул. Димитрова, 66

АлтГУ на ул. Димитрова, 66

Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский госуниверситет нанял подрядчика для проведения экспертизы проекта для своего нового учебно-лабораторного корпуса. Стоимость контракта составляет 290 тыс. рублей, - сообщает Толк.

Негосударственную экспертизу до 20 декабря этого года проведет агентство «Стройэкспертиза». Затем вуз сможет пройти государственную экспертизу - она необходима для проектов, финансируемых из федерального бюджета.

Отмечается, что корпус размесится на ул. Димитрова, 66. Здание рассчитано на 3 тыс. студентов. Оно примыкает к вузу и соединено с ним стеклянным переходом. В корпусе разместят аудитории, лаборатории и кабинеты.

Среди уникальных особенностей – смотровая площадка на крыше, стеклянный блок для коворкингов, окна в виде книг. А также полуподземный концертный зал, на кровле которого должен появиться сквер с беседками и амфитеатром.