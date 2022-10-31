АлтГУ готовится построить новый корпус с окнами в виде книг

АлтГУ на ул. Димитрова, 66 Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский госуниверситет нанял подрядчика для проведения экспертизы проекта для своего нового учебно-лабораторного корпуса. Стоимость контракта составляет 290 тыс. рублей, - сообщает Толк.

Негосударственную экспертизу до 20 декабря этого года проведет агентство «Стройэкспертиза». Затем вуз сможет пройти государственную экспертизу - она необходима для проектов, финансируемых из федерального бюджета.

Отмечается, что корпус размесится на ул. Димитрова, 66. Здание рассчитано на 3 тыс. студентов. Оно примыкает к вузу и соединено с ним стеклянным переходом. В корпусе разместят аудитории, лаборатории и кабинеты.

Среди уникальных особенностей – смотровая площадка на крыше, стеклянный блок для коворкингов, окна в виде книг. А также полуподземный концертный зал, на кровле которого должен появиться сквер с беседками и амфитеатром.