В Барнауле хозяин дома избил гостя до полусмерти за сломанный унитаз

Хозяина задержали за причинение тяжкого вреда здоровью Фото: Олег УКЛАДОВ

39-летний житель Барнаула угодил в больницу после того, как сломал унитаз в гостях. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные открытые раны головы и переломы ребер. Об этом сообщается в телеграм-канале Unusual Crimes Barnaul.

29 октября 42-летний хозяин дома в Сельском проезде проводил время в компании соседей, в числе которых был и потерпевший. Гость вел себя буйно, его пытались успокоить, однако это не помогало. А в туалете нетрезвый мужчина и вовсе устроил погром.

- Когда хозяин зашел в туалет, он увидел, что унитаз сломан, а из шланга хлещет вода, - сообщил автор канала.

В итоге между мужчинами завязалась драка, после которой гость и оказался в больнице. Хозяина задержали за причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).