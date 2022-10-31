В начале месяца продолжился тренд последней декады сентября, когда россияне сократили спрос на кредитные продукты и «поставили на паузу» определенную часть сделок, в частности, по ипотеке. Ситуация стабилизировалась во второй половине месяца, когда население частично вернулось к потребительской модели. В первую очередь мы видим это в сегменте кредитов наличными, где число заявок от клиентов и число выданных кредитов перешли в устойчивый рост.

Решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% позволит сохранить спрос на кредитном рынке в четвертом квартале, который характеризуется наибольшей активностью заемщиков. Пока преждевременно говорить о том, насколько ощутимым этот рост будет в нынешнем году, однако для многих банков неизменная ключевая ставка станет сигналом в целом сохранить текущие условия по кредитным продуктам. Определённые изменения возможны во второй половине декабря, после заключительного в этом году заседания совета директоров ЦБ РФ, при этом нужно понимать, что серьезные траты и сделки население планирует заранее, а значит – будет ориентироваться на текущий уровень ставок.

ВТБ в ближайшее время не планирует менять ценовые параметры своих кредитов. В сегменте потребительского кредитования мы не только сохраним их, но и продлим действие минимальной ставки. Понимаем, что многие клиенты уже сейчас будут планировать свои расходы на декабрь, поэтому предлагаем им воспользоваться нашим предложением заранее.

По ипотеке мы провели раунд повышения ставок ранее, в связи с изменившейся ситуацией на рынке, ставки по господдержке остались неизменными. Прогнозируем, что в текущей ситуации банки сохранят уровень ставок по жилищным кредитам в пределах 10-11% и могут удержать их до конца года (при отсутствии значимых макроэкономических изменений).

В этих условиях спрос будет формироваться, во многом, в сегменте первичного жилья, которое позволяет воспользоваться госипотекой, однако рынок готового жилья может ждать отложенный спрос конца сентября-начала октября. Важно учитывать, что большую часть этого года рынок ипотеки развивался со ставками по рыночным программам выше 10%, и при этом может показать значимый уровень выдач по итогам года в 4,4-4,5 трлн рублей.