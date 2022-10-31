Алтайские автомобилисты сообщают о «каше» и гололеде на трассах

31 октября 2022 в Алтайском крае мокрый снег и гололед Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские автомобилисты в паблике «Инцидент Рубцовск» сообщили о сложной дорожной обстановке на трассах. В частности на федеральной автодороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – Казахстан».

- Там каша, снег… Где-то мокро, где-то лед, караул, - говорит на видео один из водителей.

На кадрах видно, что вся дорога действительно усыпана снегом.

Напомним, что днем 31 октября в регионе - мокрый снег и гололедица. Автомобилистов призывают вести себя за рулем предельно аккуратно.