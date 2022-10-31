Мобилизованные бизнесмены в Барнауле получили льготу

Решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы 28 октября
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Депутаты Барнаульской гордумы приняли решение предоставить отсрочку арендной платы мобилизованным предпринимателям, сообщили в мэрии.
Отсрочка предоставят, если призывник арендует муниципальное имущество, в том числе земельный участок.
- Имеются ввиду физлица (в том числе индивидуальные предприниматели), юрлица, в которых одно и то же лицо является единственным учредителем юрлица и его руководителем, - пояснили в администрации.
Порядок предоставления льготы утвердят постановлением администрации.