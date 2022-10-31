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НовостиОбщество31 октября 2022 2:44

Мобилизованные бизнесмены в Барнауле получили льготу

Им предоставят отсрочку на оплату аренды муниципального имущества
Александра Сапожкова
Решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы 28 октября

Решение приняли депутаты Барнаульской городской Думы 28 октября

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Депутаты Барнаульской гордумы приняли решение предоставить отсрочку арендной платы мобилизованным предпринимателям, сообщили в мэрии.

Отсрочка предоставят, если призывник арендует муниципальное имущество, в том числе земельный участок.

- Имеются ввиду физлица (в том числе индивидуальные предприниматели), юрлица, в которых одно и то же лицо является единственным учредителем юрлица и его руководителем, - пояснили в администрации.

Порядок предоставления льготы утвердят постановлением администрации.