19-летняя мать на Алтае истязала годовалую дочку

Проверка показаний на месте
Фото: СУ СК по Республике Алтай
В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней горожанки. Ее обвиняют в истязании годовалой дочки, сообщили в региональном Следкоме.
Следствие установило, что с июля по август 2022 года мать в съемной квартире истязала девочку, систематически нанося ей побои. В полицию об этом сообщила соседка, услышав в очередной раз сильный плач ребенка.
- Сотрудник ПДН увидела на теле ребенка множественные кровоподтеки разной давности. После чего ребенка незамедлительно поместили в республиканскую детскую больницу, где оказали всю необходимую медпомощь, - отметили в ведомстве.
Мать обвинили в преступлениях по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).
Женщину лишили родительских прав. Над девочкой оформили опеку жители соседнего региона.