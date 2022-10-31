19-летняя мать на Алтае истязала годовалую дочку

Проверка показаний на месте Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Горно-Алтайске завершили расследование уголовного дела в отношении 19-летней горожанки. Ее обвиняют в истязании годовалой дочки, сообщили в региональном Следкоме.

Следствие установило, что с июля по август 2022 года мать в съемной квартире истязала девочку, систематически нанося ей побои. В полицию об этом сообщила соседка, услышав в очередной раз сильный плач ребенка.

- Сотрудник ПДН увидела на теле ребенка множественные кровоподтеки разной давности. После чего ребенка незамедлительно поместили в республиканскую детскую больницу, где оказали всю необходимую медпомощь, - отметили в ведомстве.

Мать обвинили в преступлениях по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением).

Женщину лишили родительских прав. Над девочкой оформили опеку жители соседнего региона.