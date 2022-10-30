В Барнауле за 15 млн рублей продают дом с виноградником

В объявлении указано что дом продается собственником Фото: Вера Березовская

В Барнауле выставили на продажу коттедж неподалеку от аэропорта за 15 млн рублей. Объявление разместили на портале «Авито».

Площадь двухэтажного коттеджа составляет 230 «квадратов». Дом сделан из бруса с обшивкой из экологически чистых материалов.

В доме обустроены прихожая, ванная, топочная, кабинет, гостиная с санузлом, спальня, кухня с отдельным выходом на террасу. Также есть гостевая часть с отдельным входом, кухня-студия, прихожая, санузел, душевая, гардеробная.

На втором этаже расположены холл, где можно разместить спортзал, библиотеку, галерею, санузел и две спальни с гардеробной.

Рядом с домой стоит гараж на две машины с автоматическими воротами, а также комната для разнорабочих, где могут разместиться садовник или уборщица. Есть баня.

Также в территории домовладения входит сад с голубыми елями, туями, яблонями и грушами. Построены альпийская горка, пруд. Обустроены место для бассейна, костровая зона, терраса. Также есть виноградник, в котором «вечерами, после рабочего дня уютно, как в раю».