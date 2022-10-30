Жители Алтайского края под конец октября закрывают грибной сезон

Фото опубликовано в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края»

Жители Алтайского края закрывают грибной сезон. Фотографиями своего последнего в этом году улова они делятся в сообществе «Грибники Барнаула и Алтайского края».

В преддверии зимы грибникам удается набрать полные ведра «урожая». Но многие из них отмечают, что это последняя тихая охота в этом году.

Жители региона пишут:

- Вчера закрыли грибной сезон, за полчаса,

- В этом году лес Павловского района радовал не таким многочисленным урожаем, как в прошлом. Но зато было много интересных и эффектных созданий,

- Началась ностальгия об уходящем грибном сезоне, хотя грибной сезон в самом разгаре вешенка и подтопольники прут на все 100%, прошел всего метров сто.