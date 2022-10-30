Жительница Барнаула за четыре дня отдала мошенникам больше 13 миллионов рублей, которые копила 12 лет

Женщина перевела злоумышленникам не только сбережения, но еще и кредитные деньги Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула доверилась мошенникам и потеряла почти 13,5 млн рублей. Эти деньги она копила с 2010 года и отдала злоумышленникам всего за четыре дня, сообщают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Потерпевшая сообщила, что с разных номеров ей поступали звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками банковских организаций и говорили, что с ее банковских счетов мошенники пытаются похитить денежные средства. Чтобы этого не произошло, телефонные аферисты посоветовали перевести все деньги на безопасные счета, - расказали в полиции.

Женщина поверила незнакомцам и сделала все, как ей сказали. Она перечислила им не только сбережения, но еще и оформила кредит в размере около 4 млн рублей. Эти деньги она также перевела на указанные реквизиты. Через четыре дня потерпевшая поняла, что всё это время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.

На данный момент возбуждено уголовное дело о мошенничестве.