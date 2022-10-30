В сельской школе Алтайского края после ремонта поставили мебель, изготовленную заключенными

Фото: пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю

В Алтайском крае школу укомплектовали мебелью, которую изготовили заключенные ЛИУ-1 УФСИН. Обновление произошло в образовательном учреждении села Островное Мамонтовского района, сообщают в пресс-службе УФСИН.

В этом году по федеральной программе здание школы отремонтировали. От постройки 1966 года остались только стены. Ремонт делала подрядная организация, а оснащением учебных кабинетов новой мебелью занималось лечебно-исправительное учреждение №1 УФСИН России по Алтайскому краю.

Заключенные изготовили ученические столы и стулья, учительские и компьютерные столы, шкафы, стеллажи для книг. Специально для начальных классов сделали регулируемые по высоте столы и стулья, которые можно подстраивать под человеческий рост. Также была произведена специальная мебель для кабинетов физики, химии и биологии, которые в этом году будут работать по программе «Точки роста».

Общая стоимость установленной корпусной мебели составила более чем 1,9 млн рублей.

- Мебель мы получили качественную, комфортную для детей. Она сделана с учетом всех наших пожеланий, - отметила директор МКОУ Островновская СОШ Любовь Зяблицева.