Житель Горно-Алтайка избил полицейского, который хотел его отвезти в больницу

Мужчину заключили под стражу Фото: Олег УКЛАДОВ

38-летнему жителя Горно-Алтайска обвиняет применении насилия к полицейскому. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Следкома.

- По версии следствия, вечером 19 октября 2022 года в селе Шебалино Шебалинского района Республики Алтай мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения на улице Советская. При препровождении его полицейским в служебный автомобиль с целью поездки в районную больницу для прохождения медицинского освидетельствования злоумышленник оказал активное сопротивление, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Республике Алтай.

Мужчина дважды ударил полицейского кулаком по лицу. Поэтому вместо больницы его пришлось отвезти в отдел полиции. Горожанина заключили под стражу, так как у него уже есть погашенная судимость, «поскольку злоумышленник имеет не погашенную судимость за совершение тяжких преступлений, склонен к совершению противоправных действий, на пусть исправления не встал».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.