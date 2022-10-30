30 октября в Алтайском крае прогнозируют от +2 до +7

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов Фото: Олег УКЛАДОВ

30 октября в Алтайском крае не ожидается существенных изменения погоды. Подробнее о прогнозе на воскресенье рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура воздуха днем составит от +2 до +7 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы на дорогах местами может быть гололедица.

Ветер подует юго-восточный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы могут достигнуть до 12 м/с.

В Барнауле столбик термометра покажет не выше +4. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/c.