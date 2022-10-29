В Барнауле отметили 70-летие с момента создания Вневедомственной охраны

Праздничный концерт. Фото: пресс-службы управления Росгвардии по АК

В Барнауле состоялся праздничный концерт в честь 70-летия с момента создания Вневедомственной охраны.

Торжественное мероприятие прошло в стенах Дворца культуры Барнаула. Два часа в зрительном зале не смолкали аплодисменты. В этот вечер чтобы поздравить юбиляров на сцену поднялись участники ансамбля песни и пляски Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

– Более 30 артистов хора, танцоров и артистов подарили сотрудникам вневедомственной охраны свои лучшие творческие номера. Обширный и разнообразный репертуар был наполнен патриотическими выступлениями, попурри известных эстрадных песен, прекрасными сольными и коллективными исполнениями музыкальных композиций, танцами и солдатскими плясками, - рассказывают организаторы.

Кроме этого на выступлении присутствовал начальник Управления Росгвардии по Алтайскому краю генерал-майор полиции Александр Сафонов. Пользуясь случаем, он поздравил личный состав подразделений с юбилеем службы и вручил ведомственные и ценные подарки.

– За годы своего существования вневедомственная охрана стала для жителей Алтайского края символом – надежности и безопасности, - подчеркнул он.