Роспотребнадзор нашел нарушения на кухнях детских садов на Алтае

Массовых отравлений детей в крае не зафиксировано Фото: Анна СЕМИНА

Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю проверили с начала года 445 детских садов. В некоторых из них они нашли нарушения на кухнях.

– Основными нарушениями, выявленными при проверках, являлись: текущие нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; несоблюдение санитарных правил при составлении примерных меню и организации питания, нарушения при ведении документации пищеблока, - поясняют в пресс-службе ведомства.

При этом все пищеблоки полностью укомплектованы всем необходимым: техникой, посудой, инвентарем. Несмотря на некоторые нарушения, случаев массовых инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в детских садах края в этом году не произошло.

Ответственные лица тех учреждений, где выявили нарушения, привлечены к административной ответственности.