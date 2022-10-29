В барнаульской маршрутке водитель наорал на пассажирку

Пассажирка намерена писать жалобу на водителя Фото: Анна СЕМИНА

Жительница Барнаула рассказала о конфликте в маршрутке, где водитель накричал на нее и оскорбил.

О произошедшем девушка рассказала в сообществе «Черный список Барнаул». С ее слов стычка произошла 27 октября в период примерно с 13:10 до 13:30 в маршрутке №18.

– За две остановки до моей, я подошла к водителю спросив номер телефона, куда переводить деньги за проезд. На что водитель начал на меня высказываться нецензурной лексикой на всю маршрутку. Начал называть меня тупой и необразованной, еще перешел на «Ты», - говорит она.

Такого поворота она никак не ожидала, поскольку еще по время посадки спросила можно ли за проезд перевести онлайн. В шоке пассажирка уже собиралась выйти, не расплатившись, но водитель затолкал ее обратно в салон.

– Если бы не ребенок стоящий рядом, я бы его ударила, честно, - добавляет она.

В итоге за проезд девушка все же рассчиталась, но водитель до последнего продолжал ее оскорблять. Теперь она намерена дойти до его руководства, чтобы мужчину наказали.