В барнаульском парке «Юбилейный» установили камеры наблюдения

Установка камер в парке "Юбилейный". Фото: vk.com/park_iubileinyi

В Барнауле продолжается восстановление парка «Юбилейный», накануне там приступили к установке камер наблюдения.

– Хорошие новости! Сегодня в Юбилейном начали устанавливать видеокамеры, - рассказали в группе парка во «Вконтакте».

К сожалению, к этому моменту барнаульцы уже успели натворить дел. Так, по словам горожан, ранее неизвестные уже успели украсть одну лавочку, недалеко от центрального входа.

– К сожалению, не все люди понимают, что благоустройство в парке для всех, а не для личных нужд, - говорят в «Юбилейном»