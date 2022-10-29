В Рубцовске осудили бабушку за смерть внука

Суд назначил бабушке исправительные работы Фото: Олег УКЛАДОВ

50-летняя жительница Рубцовска пошла под суд за случайную гибель внука.

Трагедия произошла 30 апреля этого года. В тот день женщина вместе с внуками была на даче.

– В определенный момент женщина отвлеклась на хозяйственные дела, оставив малолетних детей без должного присмотра, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

В это время полуторогодовалый внук подошел к металлическому баку с водой, вкопанному в землю, и упал в него. Ребенок захлебнулся и погиб.

Бабушка полностью признала свою вину в том, что произошло. Суд назначил ей исправительные работы.