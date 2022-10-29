Уголовное дело завели после ДТП с фурой, врезавшейся в пост охраны в Барнауле

Место происшествия Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи Ленинского района города Барнаула завели уголовное дело по факту ДТП с участием фуры, врезавшейся в пост охраны на одном из предприятий.

– Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего водителя большегруза, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, трагический инцидент произошел днем 26 октября. Водитель фуры, принадлежащей транспортной компании, следуя по территории одного из промышленных предприятий, врезался в пункт охраны. 50-летний мужчина, находящийся на посту, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз. По словам очевидцев, о чем в рамках расследования пока не указывается, водителю фуры стало плохо и именно поэтому он потерял управление.