Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 октября 2022 9:43

Уголовное дело завели после ДТП с фурой, врезавшейся в пост охраны в Барнауле

Сотрудник погиб на посту
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Место происшествия

Место происшествия

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи Ленинского района города Барнаула завели уголовное дело по факту ДТП с участием фуры, врезавшейся в пост охраны на одном из предприятий.

– Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего водителя большегруза, - пояснили в Следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю.

Напомним, трагический инцидент произошел днем 26 октября. Водитель фуры, принадлежащей транспортной компании, следуя по территории одного из промышленных предприятий, врезался в пункт охраны. 50-летний мужчина, находящийся на посту, скончался на месте происшествия от полученных травм.

В рамках следствия назначен ряд экспертиз. По словам очевидцев, о чем в рамках расследования пока не указывается, водителю фуры стало плохо и именно поэтому он потерял управление.