На Алтае создали мозаику с изображением Валерия Золотухина

Панно в память Валерия Золотухина Фото: Министерство культуры Алтайского края

В селе Быстрый Исток состоялось открытие мозаики с изображением актера театра и кино Валерия Золотухина.

Панно изготовили в технике флорентийской мозаики на Колыванском камнерезном заводе. Валерий Сергеевич изображен во время выступления.

– Презентация мозаики состоялась в первый день проведения ежегодного Межрегионального фестиваля детского театрального творчества имени В.С. Золотухина «ИСТОК», - рассказывают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

Панно разместили в вестибюле Многофункционального культурного центра Быстроистокского района. Вся работа, начиная от эскиза и завершая монтажом заняла чуть больше года. Но результат потрясающий.