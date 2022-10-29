На Алтае женщина хотела продать коз, а столкнулась с мошенником

Козочки остались при хозяйке Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Жительница Бийского района пыталась через интернет продать коз, а на объявление откликнулся мошенник, который опустошил ее счет.

– Объявление с информацией о животных разместила на популярном сайте. Звонка долго ждать не пришлось. Неизвестные сразу же заинтересовались скотиной и предложили внести предоплату, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Незнакомец попросил данные карты, в том числе трехзначную цифры с обратной стороны, а также код из СМС. В итоге вместо зачисления произошло крупное списание на 70 тысяч рублей. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.