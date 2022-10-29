Приезжие превратили барнаульский лес в общественный туалет

Мусор в лесу. Скриншот видео "Толк"

Жители Змеиногорского тракта возмущены тем фактом, что люди, приезжающие в перинатальный центр и краевую поликлинику, превратили лес в общественный туалет. Подробнее об этой ситуации рассказал «Толк».

Проблема в том, что зачастую пациенты приезжают с родственниками или сопровождением и проводят в клиниках по несколько часов, а их близких в туалеты не пускают. Они вынуждены справлять нужду там, где придется.

– Вы даже вот так вот можете подсчитать, что на самом деле, установка обычного деревянного туалета – это не так уж и дорого? Ну пять тысяч рублей стоит обычный сборный туалет, который продают по объявлениям, - говорит местный житель.

Даже если бы на прилегающей территории поставили один или два обычных деревянных туалета, то это сильно бы облегчило жизнь всем. Местные жители удивлены, что власти даже не подумали о такой, казалось бы мелочи, но при этом очень важной.