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НовостиОбщество29 октября 2022 3:02

Власти Алтайского края назвали фейком сообщения о подозрительных людях у школ

Они просят прекратить рассылку записи
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Фейк. Скриншот ТГ-канала правительства Алтайского края

Фейк. Скриншот ТГ-канала правительства Алтайского края

В министерстве образования и науки Алтайского края провели проверку информации, распространяемой в мессенджерах и установили, что это очередной фейк.

– По данным ведомства, в сети Интернет и по мессенджерам в родительских чатах распространяется аудиозапись с информацией, что к территории школ региона подъезжают неизвестные с целью причинения вреда учащимся, - поясняют в правительстве.

Власти подчеркнули, что данная информация недостоверная и просят прекратить ее распространение.