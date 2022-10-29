Власти Алтайского края назвали фейком сообщения о подозрительных людях у школ

Фейк. Скриншот ТГ-канала правительства Алтайского края

В министерстве образования и науки Алтайского края провели проверку информации, распространяемой в мессенджерах и установили, что это очередной фейк.

– По данным ведомства, в сети Интернет и по мессенджерам в родительских чатах распространяется аудиозапись с информацией, что к территории школ региона подъезжают неизвестные с целью причинения вреда учащимся, - поясняют в правительстве.

Власти подчеркнули, что данная информация недостоверная и просят прекратить ее распространение.