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НовостиОбщество29 октября 2022 2:28

В Барнауле ликвидировали аварию на водопроводе

Все потребители подключены к водоснабжению
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Порыв на водопроводе в Барнауле

Порыв на водопроводе в Барнауле

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Вечером 28 октября в Барнауле произошла коммунальная авария на водопроводе. По состоянию на утро 29 октября, работы по устранению последствий завершены.

Напомним, в результате порыва на водопроводе отключение произошло у части потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов, а именно, у десяти многоквартирных домов и 170 частных, 26 административных зданий и в одной бойлерной.

– Работы завершены, потребители с водой, - подчеркнули в администрации.

Данные актуальны на 9.00.