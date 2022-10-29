В Барнауле ликвидировали аварию на водопроводе

Порыв на водопроводе в Барнауле
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Вечером 28 октября в Барнауле произошла коммунальная авария на водопроводе. По состоянию на утро 29 октября, работы по устранению последствий завершены.
Напомним, в результате порыва на водопроводе отключение произошло у части потребителей Железнодорожного и Октябрьского районов, а именно, у десяти многоквартирных домов и 170 частных, 26 административных зданий и в одной бойлерной.
– Работы завершены, потребители с водой, - подчеркнули в администрации.
Данные актуальны на 9.00.