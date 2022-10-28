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НовостиОбщество28 октября 2022 13:22

Из-за аварии у части жителей Барнаула снизили давление в водопроводе

Специалисты работают на месте
Герман Архаров
Сотрудники водоканала занимаются земляными работами

Сотрудники водоканала занимаются земляными работами

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Вечером 28 октября в Барнауле произошла коммунальная авария. В связи с этим у части жителей снизили давление в водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации

Коммунальная авария произошла на водопроводной сети диаметром 500 мм на улице Автотранспортной, 55д. Сотрудники водоканала занимаются земляными работами. У части жителей Железнодорожного и Октябрьского районов снизили давление в водопроводе.

- Планируемое время окончания работ - 8 часов 29 октября, - говорится в сообщении

Перед барнаульцами извиняются за причиненные неудобства.