Из-за аварии у части жителей Барнаула снизили давление в водопроводе

Сотрудники водоканала занимаются земляными работами
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Вечером 28 октября в Барнауле произошла коммунальная авария. В связи с этим у части жителей снизили давление в водопроводе. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации
Коммунальная авария произошла на водопроводной сети диаметром 500 мм на улице Автотранспортной, 55д. Сотрудники водоканала занимаются земляными работами. У части жителей Железнодорожного и Октябрьского районов снизили давление в водопроводе.
- Планируемое время окончания работ - 8 часов 29 октября, - говорится в сообщении
Перед барнаульцами извиняются за причиненные неудобства.