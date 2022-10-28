Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 октября 2022 12:03

Гендиректора «ЭКО-Комплекса» оставили в СИЗО до 6 декабря

Алтайский краевой суд 28 октября рассмотрел жалобу
Герман Архаров
Суд рассмотрел жалобу

Суд рассмотрел жалобу

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае генеральному директору компании «ЭКО-Комплекс» Виктору Карлу не удалось обжаловать продление срока заключения в СИЗО. Об этом пишет «Банкфакс».

Алтайский краевой суд 28 октября рассмотрел жалобу Карла, однако не стал менять решение. Мужчина останется за решеткой до 6 декабря.

Напомним, о задержании Карла стало известно 12 октября. По информации издания, менеджер оператора барнаульского полигона ТКО является фигурантом дела о хищении более 7 млн рублей.