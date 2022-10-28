Гендиректора «ЭКО-Комплекса» оставили в СИЗО до 6 декабря

Суд рассмотрел жалобу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае генеральному директору компании «ЭКО-Комплекс» Виктору Карлу не удалось обжаловать продление срока заключения в СИЗО. Об этом пишет «Банкфакс».

Алтайский краевой суд 28 октября рассмотрел жалобу Карла, однако не стал менять решение. Мужчина останется за решеткой до 6 декабря.

Напомним, о задержании Карла стало известно 12 октября. По информации издания, менеджер оператора барнаульского полигона ТКО является фигурантом дела о хищении более 7 млн рублей.