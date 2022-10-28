Заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности прошло на Алтае

Глава региона Виктор Томенко положительно оценил работу специальных рабочих групп Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности и поддержке Вооружённых Сил. Об этом сообщает пресс-служба правительств региона.

В регионе организовали работу по двум крупным направлениям. В крае принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов критически важной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей. Кроме того, действует масштабная работа по поддержке мобилизованных и в целом военнослужащих

Глава региона Виктор Томенко положительно оценил работу специальных рабочих групп, которые выезжали в Омский учебный центр для оказания помощи мобилизованным жителям региона.

Ранее мы писали, что губернатор подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семьям мобилизованным. Подробнее об этом можно прочитать здесь.