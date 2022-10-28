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НовостиОбщество28 октября 2022 10:42

Заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности прошло на Алтае

Для региона определен базовый уровень готовности
Герман Архаров
Глава региона Виктор Томенко положительно оценил работу специальных рабочих групп

Глава региона Виктор Томенко положительно оценил работу специальных рабочих групп

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае состоялось заседание оперативного штаба по обеспечению безопасности и поддержке Вооружённых Сил. Об этом сообщает пресс-служба правительств региона.

В регионе организовали работу по двум крупным направлениям. В крае принимают дополнительные меры по обеспечению безопасности объектов критически важной инфраструктуры и мест с массовым пребыванием людей. Кроме того, действует масштабная работа по поддержке мобилизованных и в целом военнослужащих

Глава региона Виктор Томенко положительно оценил работу специальных рабочих групп, которые выезжали в Омский учебный центр для оказания помощи мобилизованным жителям региона.

Ранее мы писали, что губернатор подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семьям мобилизованным. Подробнее об этом можно прочитать здесь.